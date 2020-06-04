Летающие крыши во время урагана в Чечне попали на видео

Сильный ветер снес кровли жилых домов.

Летающие крыши во время мощного урагана в Чечне попали на видео. Об этом сообщили очевидцы. Они опубликовали видео в социальных сетях. На кадрах заснят момент того, как с крыш зданий в селах и городах региона срываются кровли. Также сильного ветра не выносят деревья и рекламные конструкции.

По данным экстренного ведомства Чеченской республики, во время урагана пострадало 11 человек. Только один пациент находится в тяжелом состоянии. Остальные отделались ушибами и легкими травмами. Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram-аккаунте о том, что все профильные ведомства должны заниматься ликвидацией разрушительных последствий природной стихии.

При этом особое внимание уделяется вопросу выявления повреждённых жилых домовладений и последующего расселения семей Рамзан Кадыров, глава Чечни

По словам главы региона, все ремонтные работы должны быть завершены в течение суток.

Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне.

Видео: соцсети