Безымянная месячная малышка отравилась неизвестным веществом в Петербурге

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

В первом часу ночи 4 февраля в полицию поступила телефонограмма из детской горбольницы №19. Медики сообщили о госпитализации с проспекта Энтузиастов месячного ребенка в тяжелом состоянии. Как стало известно Piter.TV, безымянная девочка без свидетельства о рождении отравилась неизвестным веществом.

Прибывшая на место случившегося полиция опросила 27-летнюю мать девочки, которая пояснила, что накануне она оставила малышку с ее 35-летним отцом. Дома мать отсутствовала с 14.00 до 20.00, а вернувшись обнаружила ребенка без сознания с пеной у рта и вызвала скорую помощь.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Известно, что семья не состоит на учете в ОДН, а отец девочки ранее судим за сбыт наркотиков и лишен водительских прав за нарушение ПДД.

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