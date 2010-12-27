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У Гостинки появилась новогодняя елка
Сегодня, 12:01
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nastya960
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У Гостинки появилась новогодняя елка

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Украшать ее пришлось в дождь.

В Петербурге уже во всю начинается подготовка к самому зимнему и сказочному празднику – Новому году. Накануне у станции метро "Гостиный двор" начали украшать елку. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на телеканал "Санкт-Петербург".

Во вторник, 13 ноября, у входа в универмаг "Гостиный двор" который находится на Невском проспекте, установили каркас пушистой красавицы. Только вот украшать ее пришлось еще в совсем осеннюю погоду, в дождь.

Однако уже 14 ноября елочка стоит во всей красе. Кроме елки также был украшен и фасад Гостиного двора. Еще ранее магазин "Стокманн" украсили красивыми звездами с подсветкой.

Ранее на Piter.TV: На Маршала Жукова появилась первая новогодняя ёлка.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

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Теги: гостинка , елка , новый год
Категории: Лента новостей Новости СПб Картина дня

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