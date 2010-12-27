У Гостинки появилась новогодняя елка

Украшать ее пришлось в дождь.

В Петербурге уже во всю начинается подготовка к самому зимнему и сказочному празднику – Новому году. Накануне у станции метро "Гостиный двор" начали украшать елку. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на телеканал "Санкт-Петербург".

Во вторник, 13 ноября, у входа в универмаг "Гостиный двор" который находится на Невском проспекте, установили каркас пушистой красавицы. Только вот украшать ее пришлось еще в совсем осеннюю погоду, в дождь.

Однако уже 14 ноября елочка стоит во всей красе. Кроме елки также был украшен и фасад Гостиного двора. Еще ранее магазин "Стокманн" украсили красивыми звездами с подсветкой.

Ранее на Piter.TV: На Маршала Жукова появилась первая новогодняя ёлка.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"