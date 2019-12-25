В 2022 году новогодние каникулы в России продлятся 10 дней

Майские праздники тоже будут длинными.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил в интервью ТАСС, что в 2022 году россиян ожидают длинные новогодние каникулы. Они продлятся с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

На новогодние праздники у нас с вами будет 10 выходных дней - к 31 декабря добавится 9 дней в январе <...> С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, оно априори будет нерабочим, - сказал он.

По словам Антона Котякова, майские каникулы тоже будут длинными. Ожидается по четыре выходнях дня в первую половину и праздников и во вторую.

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