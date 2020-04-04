Новое видео с Крошиком порадовало жителей Петербурга

На нем любимец петербуржцев "неторопливо движется по своим делам".

В субботу, 4 апреля, сотрудники "Фонда друзей балтийской нерпы" поделились видеозаписью с Крошиком в группе "Спасение тюленей", социальной сети "Вконтакте".

На ней любимец петербуржцев "неторопливо движется по своим делам" и забавно перекатывается. В комментариях отметили, что очень соскучились по ластоногому, а также предложили "взять его раскачивания за основу для утренней гимнастики".

Ранее мы писали, что в лесу у Финского залива нашли ослабшего и поклеванного птицами серого тюлененка.

Видео: vk.com/sealrescue