Этим летом выйдет новое реалити-шоу The Sims Spark’d

Премьера состоится 17 июля, шоу будет состоять из четырех эпизодов.

Этим летом состоится премьера нового реалити-шоу под названием The Sims Spark"d. Об этом сообщается в официальном блоге Electronic Arts.

Его суть будет заключаться в соревнованиях участников из игрового сообщества The Sims. Они должны будут решить ряд творческих задач. Судить участников будут звезды шоу-бизнеса из США. Ведущим программы станет финалист американского шоу "Идол" Райвон Оуэн.

The Sims Spark"d дебютирует на ELeague Turner Sports 17 июля. Шоу будет состоять из четырех эпизодов, которые будут транслироваться на канале TBS по пятницам в 11 вечера.

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Видео: YouTube / The Sims