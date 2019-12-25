Новое обновление для WhatsApp уберет самые раздражающие ошибки

Речь идет о регулярном переполнении хранилища на смартфонах.

Команда разработчиков WhatsApp пытается решить одну из самых раздражающих проблем мессенджера. Об этом сообщает ресурс WABetaInfo.

Речь идет о регулярном переполнении хранилища на смартфонах. Пользователям WhatsApp приходится регулярно проводить чистку устройства вручную. Новая функция позволит освободить память телефона. Также появятся специальные фильтры поиска для пересылаемых и больших файлов. Можно будет просмотреть и удалить файлы, которые вы считаете ненужными.

Новые инструменты будут доступны вместе со старыми. Это позволит пользователям отслеживать пространство, занимаемое каждым чатом.

Кроме того, разработчики WhatsApp работают над рядом других функций, которые повысят удобство использования приложения. Набор включает улучшения пользовательского интерфейса, выделенную мелодию звонка для групповых вызовов и возврат ярлыка камеры.

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