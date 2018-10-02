Солдат из Ленобласти попал в реанимацию ВМА с менингитом

Он прибыл служить в Ленинградскую область 6 июля из Томска.

В Петербурге в реанимацию Военно-медицинской академии доставили 19-летнего новобранца из воинской части, расположенной во Всеволожском районе Ленобласти. У молодого человека врачи обнаружили менингококковую инфекцию. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на мать солдата. Он прибыл служить в Петербург из Томска 6 июля.

По словам матери, ее сын находится в тяжелом состоянии, она звонит врачам каждый день. Им удалось восстановить некоторые функции организма, но на лечение нужно еще много времени.

Молодой солдат почувствовал себя плохо после мероприятий роты молодого пополнения. По словам женщины, в больнице есть еще несколько солдат, но больше всего досталось ее сыну, который лежит в реанимации.

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Фото: Pixabay