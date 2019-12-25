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Новый завод Hyundai даст Петербургу 500 рабочих мест
Сегодня, 11:37
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nastya960

Новый завод Hyundai даст Петербургу 500 рабочих мест

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Завод начнет свою работу в октябре 2021 года.

Санкт-Петербург и компания Hyundai продолжат стратегическое сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Вице-губернатор Евгений Елин встретился с представителями Hyundai. Представитель компании сообщил об активном строительстве завода ООО "Хендэ ВИА Рус", где ежегодно будут выпускать 240 тысяч двигателей Gamma I объемом 1,6 литра.

Планируется, что завод начнет свою работу в октябре 2021 года и даст Петербурге 500 рабочих мест.

Петербургский завод Hyundai отмечает 10-летний юбилей.

Фото: ru.motor1.com

Теги: hyundai, завод
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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