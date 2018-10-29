Пользователей Android атаковал новый вирус

Вредоносное ПО поразило уже более 45 тысяч смартфонов.

Эксперты компании Symantec, специализирующейся на кибербезопасности, обнаружили новый вирус под названием Xhelper. Это вредоносное ПО поражает только устройства, работающие на ОС Android. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Вирус атаковал уже более 45 тысяч смартфонов. Больше всего пострадали жители России, США и Индии. Вредоносное ПО заполняет устройства рекламой, также значительно уменьшается память гаджета.

Специалисты считают, что XHelper скачивается вместе с другими приложениями из ненадежных источников. Вирус не создает значка или ярлыка на панели запуска домашнего экрана. Его нельзя удалить даже при помощи сбрасывания настроек до заводских.

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