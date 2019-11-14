Новый выпуск программы Никиты Михалкова "БесогонТВ" выйдет 22 мая на YouTube

Предыдущий выпуск был снят с телеэфира.

Выпуск авторской программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", показ которой обычно проходит на телеканале "Россия-24" и на видеохостинге YouTube, 22 мая выйдет только на YouTube. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.

В выпуске, который выйдет впервые после снятия программы с эфира, Михалков предлагает поговорить о том, кто и как отреагировал на предыдущий выпуск программы "У кого в кармане государство?". В пресс-службе Михалкова отметили, что если они больше не могут выпускать программу вместе с телеканалом, то, значит, программа будет существовать только в интернете.

Выпуск программы был снял с эфира в 2015 году, в мае 2018 года и 2 мая 2020 года.

Видео: YouTube / БесогонTV