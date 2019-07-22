В России набирают популярность bleisure-путешествия

В России появился новый вид туризма — так называемые bleisure-путешествия, которые подразумевают совмещение деловой поездки с отдыхом. Об этом сообщила "Российская газета".
Сотрудник, который отправляется в служебную командировку, может по собственному желанию продлить пребывание в данном городе, где он решал деловые вопросы. Специалисты связывают рост популярности данного направления с большим количеством миллениалов. Это люди, родившиеся после 1981 года, которым нравится объединять работу и личную жизнь. Также им нравится посещать и изучать новые места.
Чаще всего свои деловые поездки по России продлевают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики.
Также более половины россиян будут работать во время отпуска.
Видео: YouTube/ Royal Safari
Обсуждение ( 0 )