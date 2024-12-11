Новый вертолет Ми-8 передан спасателям МЧС России

В ГУ МЧС рассказали о назначении борта для ведомства.

Новый вертолет Ми-8МТВ-1 получили представители российского министерства по чрезвычайным ситуациям. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали сотрудники пресс-службы экстренного ведомства. Известно, что воздушная машина доставлена с территории Казанского вертолетного завода. Далее пилоты перегнали борт в Жуковский авиационно-спасательный центр. Там средство будет базироваться.

Таким образом вертолетный парк теперь составляет 72 единицы. В ближайшей перспективе ожидаем еще 6 воздушных судов. Александр Куренков, глава ГУ МЧС РФ

Напомним, что Ми-8 оснащен современным оборудованием и средствами пожаротушения. Дополнительно спасатели получили медицинский модуль на два койко-места, а также водосливное устройство ВСУ-5А. Вертолет призван решать ряд важных задач. В том числе речь идет об участии в ликвидации возгораний, проведении поисково-спасательных операций, эвакуации гражданского населения из зон ЧС, транспортировки личного состава и оборудования, гуманитарных грузов.

В Омске при пожаре спасли двух людей.

Фото и видео: ГУ МЧС России