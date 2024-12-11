В Омске при пожаре спасли двух людей

Местные жители были выведены на улицу в спасустройствах.

На территории Омской области во время пожара российские специалисты из экстренного ведомства страны спасли двух человек. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС. Известно, что воспламенение зафиксировано в одном из подъездов многоквартирного здания, расположенного в городе Черлак. По предварительным сведениям, там воспламенился электрический щиток. Прибывшие на место происшествия огнеборцы успешно вывели из дома на улицу местных жителей. В ликвидации последствий пожара было задействовано восемь человек личного состава и две единицы техники. Для помощи жильцам спасатели использовали спасустройства.

В двухкомнатной квартире на 5-м Предпортовом проезде в пожаре погиб мужчина.

Фото и видео: ГУ МЧС России