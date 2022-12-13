Новый трейлер Tekken 8 посвятили Ларсу

Файтинг для ПК и консолей выйдет в свет в 2023 году.

Компания Bandai Namco представила очередной трейлер новой части компьютерной игры Tekken 8. На этот раз ролик посвящён персонажу Ларсу Александерссону. Впервые герой появился в аркадном обновлении для шестой части франшизной серии. В бою спортсмен полагается на сёриндзи-кэмпо. Данный стиль известный как "Боевые искусства отряда Tekken". Для пользователей игровой процесс при выборе этого героя напомнит ему классическую серию, относящуюся к семье Мисима. Ранее авторы проекта-файтинга уже выпускали в социальных сетях несколько геймплейных демонстраций. Они презентовали сражения с такими персонажами как Нина Уильямс, Кадзуя Мисима, Дзин Кадзама, Пол Феникс, Маршалл Ло и Кинг. Авторы уточнили, что Tekken 8 станет первой игрой серии, которая будет разработана на движке Unreal Engine 5. Файтинг выйдет в свет в 2023 году на персональных компьютерах, консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Точная дата официального релиза пока что остаётся неизвестной для публики.

Вышел релизный трейлер Switch-версии Remnant: From the Ashes.

Фото и видео: YouTube / BANDAI NAMCO Europe