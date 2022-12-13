Новый трейлер Forspoken попытался оправдать завышенные требования игры на ПК

Игра будет выпущена 24 января.

Предсдавители издателя Square Enix опубликовали на собственном YouTube-канале новый трейлер Forspoken, который попытался оправдать будущим игрокам завышенные требования компьютерной игры на персональнвх устройствах Известно, что экшен будет поддерживать технологию AMD Fidelity FX для повышения разрешения картинки, поддержку клавиатуры с мышью и другие параметры. В версии авторы заявили о том, что благодаря высокому FPS достигается плавный игровой процесс, а поддержка сверхшироких экранов позволяет смотреть за сюжетом с экрана 32:9. Версия для персональных компьютеров должна привлечь пользователей высокими требованиями к продукту. Играть в Forspoken возможно только при 24 ГБ оперативной памяти и видеокарте не хуже RX 6700 XT на 12 ГБ или RTX 3070 на 8 ГБ.

Напомним, что Forspoken представляет из себя экшен о девушке по имени Фрей, которая из Нью-Йорка попадает в фантастический мир. Большое значение будет отведено применению магии. Официальный релиз проекта намечен на 24 января. Игра будет доступна как на ПК, так и игровой консоле PS5.

Опубликован трейлер Oblivion на движке Skyrim.

Фото и видео: YouTube / Square Enix