Новый светофор заработал на пересечении улиц Восстановления и Пасторова

Для повышения уровня безопасности при переходе оживленной улицы Восстановления на пути к детской поликлинике № 22 и Городской поликлинике № 93 установлен новый светофор. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Светофор оснащен кнопкой вызова пешеходной фазы, а на прилегающей к нему территории установлены ограждения и занижен бордюрный камень.

Следующим по плану включения станет светофор на перекрестке Суворовского проспекта с Кавалергардской улицей.

Также стало известно, что на 9 автобусных маршрутов в Петербурге вышли новые лазурные автобусы.

Фото и видео: Комитет по транспорту