  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Около Александровской больницы установят светофор и пешеходный переход
Сегодня, 11:51
72
nastya960

Около Александровской больницы установят светофор и пешеходный переход

0 0

Они сделают более безопасным движение автомобилистов и пешеходов.

На пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского появится новый светофор. Работы по его установке завершатся в IV квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Также около первого дома по проспекту Солидарности появится нерегулируемый пешеходный переход.

Данный работы планировалось сделать уже давно, так как совсем рядом расположена Александровская больница и иные социальные объекты. Пешеходный переход и светофор сделают более безопасным движение автомобилистов и пешеходов.

Ранее на Piter.TV: На Муринской дороге в 4 квартале появится пешеходный светофор.
Фото: Piter.TV

Местоположение на карте:

Теги: александровская больница, пешеходный переход, проспект солидарности, светофор, улица кржижановского
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Оставить комментарий