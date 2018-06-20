Около Александровской больницы установят светофор и пешеходный переход

Они сделают более безопасным движение автомобилистов и пешеходов.

На пересечении проспекта Солидарности и улицы Кржижановского появится новый светофор. Работы по его установке завершатся в IV квартале 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Также около первого дома по проспекту Солидарности появится нерегулируемый пешеходный переход.

Данный работы планировалось сделать уже давно, так как совсем рядом расположена Александровская больница и иные социальные объекты. Пешеходный переход и светофор сделают более безопасным движение автомобилистов и пешеходов.

Ранее на Piter.TV: На Муринской дороге в 4 квартале появится пешеходный светофор.

Фото: Piter.TV