На Муринской дороге в 4 квартале появится пешеходный светофор

Светофор появится около остановки "Новая".

В этом году в Красногвардейском районе появится регулируемый пешеходный переход. Пешеходная "зебра" со светофором появится на Муринской дороге около остановки "Новая". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга (КРТИ).

Сейчас на этом месте нерегулируемый пешеходный переход, но так как квартал "Новая Охта" активно застраивается, то возникла и необходимость остановки общественного транспорта, и безопасного перехода.

В настоящее время проводится решение ряда организационных вопросов, в том числе идет получение ордера Государственной административно-технической инспекции. пресс-служба КРТИ

По плану, работы начнутся во втором квартале, завершатся в четвертом.

Ранее на Piter.TV: Во Фрунзенском районе из-за неисправного светофора столкнулись две иномарки.

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