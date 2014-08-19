На проспекте Ветеранов установили новый светофор

В Кировском районе Петербурга появился новый светофор – его установили у дома №16 по проспекту Ветеранов. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Как рассказали в комитете, ранее здесь располагался нерегулируемый пешеходный переход, на котором происходило множество аварий.
В ближайшее время светофор перейдет на режим адаптивного регулирования, изменяя длительность разрешающего сигнала в зависимости потока транспорта.
На днях новый светофор появился на перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц.
Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга
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