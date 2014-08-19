На проспекте Ветеранов установили новый светофор

В рамках реализации профильной адресной программы 2021 года новые светофоры появятся по 16-ти адресам.

В Кировском районе Петербурга появился новый светофор – его установили у дома №16 по проспекту Ветеранов. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Как рассказали в комитете, ранее здесь располагался нерегулируемый пешеходный переход, на котором происходило множество аварий.

В ближайшее время светофор перейдет на режим адаптивного регулирования, изменяя длительность разрешающего сигнала в зависимости потока транспорта.

На днях новый светофор появился на перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга