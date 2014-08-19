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На проспекте Ветеранов установили новый светофор
Сегодня, 20:16
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На проспекте Ветеранов установили новый светофор

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В рамках реализации профильной адресной программы 2021 года новые светофоры появятся по 16-ти адресам.

В Кировском районе Петербурга появился новый светофор – его установили у дома №16 по проспекту Ветеранов. Об этом 29 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

Как рассказали в комитете, ранее здесь располагался нерегулируемый пешеходный переход, на котором происходило множество аварий. 

В ближайшее время светофор перейдет на режим адаптивного регулирования, изменяя длительность разрешающего сигнала в зависимости потока транспорта.

На днях новый светофор появился на перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга

Теги: проспект ветеранов, светофор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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