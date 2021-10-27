На перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц установили светофор

В рамках реализации профильной адресной программы 2021 года новые светофоры появятся по 16-ти адресам.

В Кировском районе Петербурга появился новый светофор – его установили на перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Как рассказали в комитете, на данном перекрестке часто происходили аварии с участием трамваев, поскольку здесь пересекаются трамвайные, автомобильные и пешеходные потоки. Светофор может предотвратить большое количество ДТП.

На перекрестке планируют ввести адаптивный алгоритм регулирования движения, чтобы на дорогах не образовывались заторы. Также в ближайшее время на объекте будут проводиться пусконаладочные работы.

Две недели назад светофор установили на перекрестке Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы.

Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха