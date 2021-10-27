На перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц установили светофор

В Кировском районе Петербурга появился новый светофор – его установили на перекрестке Корабельной и Кронштадтской улиц. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.
Как рассказали в комитете, на данном перекрестке часто происходили аварии с участием трамваев, поскольку здесь пересекаются трамвайные, автомобильные и пешеходные потоки. Светофор может предотвратить большое количество ДТП.
На перекрестке планируют ввести адаптивный алгоритм регулирования движения, чтобы на дорогах не образовывались заторы. Также в ближайшее время на объекте будут проводиться пусконаладочные работы.
Две недели назад светофор установили на перекрестке Лабораторного проспекта и Бестужевской улицы.
Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все