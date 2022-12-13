Новый спорткомплекс в Токсово завершён на 80%

Объект оборудуют для размещения тренажерного зала с общежитием, в котором будут проживать сборные горнолыжных команд 47-ого региона.

В Токсово продолжается строительство нового спорткомплекса у базы "Кавголовский трамплин". Как пишет пресс-служба строительного комитета Ленобласти, в начале недели готовность объекта оценили на 80%.

Рабочие завершают монтажные работы на фасаде и готовят здание к чистовой отделке. Во втором полугодии 2023-его объект введут в эксплуатацию.

По завершении работ спорткомплекс оборудуют для размещения тренажерного зала с общежитием, в котором будут проживать сборные горнолыжных команд 47-ого региона. Спортсмены будут практиковаться на базе в прыжках на лыжах с трамплинов и лыжном двоеборье.

Ранее мы сообщили о том, что на рынке загородной недвижимости Петербурга и Ленобласти возникло оживление.

Фото: строительный комитет Ленобласти