Новый спорткомплекс в Токсово завершён на 80%

В Токсово продолжается строительство нового спорткомплекса у базы "Кавголовский трамплин". Как пишет пресс-служба строительного комитета Ленобласти, в начале недели готовность объекта оценили на 80%.
Рабочие завершают монтажные работы на фасаде и готовят здание к чистовой отделке. Во втором полугодии 2023-его объект введут в эксплуатацию.
По завершении работ спорткомплекс оборудуют для размещения тренажерного зала с общежитием, в котором будут проживать сборные горнолыжных команд 47-ого региона. Спортсмены будут практиковаться на базе в прыжках на лыжах с трамплинов и лыжном двоеборье.
Ранее мы сообщили о том, что на рынке загородной недвижимости Петербурга и Ленобласти возникло оживление.
Фото: строительный комитет Ленобласти
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все