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Евгений Енокаев получил должность в комитете по строительству Ленобласти
Сегодня, 13:46
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Евгений Енокаев получил должность в комитете по строительству Ленобласти

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Чиновник приходится братом главе петербургского комтранса Валентину Енокаеву.

Первым зампредом комитета по строительству Ленобласти стал Евгений Енокаев. Об этом сообщила пресс-служба строительного блока47-ого региона. Известно, что чиновник являет родным братом главе петербургского комтранса Валентину Енокаеву. Он будет отвечать за вопросы проектирования и строительства областных соцобъектов.

Кроме того, новому руководителю поручат наладить своевременное одобрение проектной документации в госэкспертизе, начать цифровизацию региональной строительной отрасли и перейти на ресурсно-индексный метод ценообразования.

Ранее мы сообщили о том, что новый образовательный кластер создадут в Ленобласти в следующем году.

Фото: Telegram / Комитет по строительству Ленинградской области

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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