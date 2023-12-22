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Новым руководителем Леноблводоканала стал Сергей Голованов
Сегодня, 13:09
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Новым руководителем Леноблводоканала стал Сергей Голованов

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В 2022 году Голованов был ответственным за строительство водопроводных систем, скважин и реконструкцию коллекторов в Енакиево.

Сергей Голованов стал новым генеральным директором ГУП "Леноблводоканал" с 20 февраля. По информации пресс-службы 47-го региона, до этого он занимал должность главы Гатчинского района Ленинградской области и активно участвовал в строительстве водопроводных систем в Енакиево.

Более 25 лет Голованов служил в армии. В 2022 году он был ответственным за строительство водопроводных систем, скважин и реконструкцию коллекторов в Енакиево.

Основными задачами нового руководителя будут сохранение достижений предприятия и поддержка профессионального коллектива, а также улучшение качества работы систем водоснабжения и водоотведения. Он также планирует внедрить современные технологии очистки питьевой воды и стоков.

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Кропачев стал вице-губернатором Петербурга.

Фото: Правительство Ленобласти

Теги: кадровые перестановки, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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