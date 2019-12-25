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Новый российский "самолет Судного дня" построят на базе Ил-96-400М
Сегодня, 13:00
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matveyvn

Новый российский "самолет Судного дня" построят на базе Ил-96-400М

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Это увеличит зону охвата для управления войсками.

Новый российский "самолет Судного дня", воздушный пункт управления войсками, построят на базе Ил-96-400М. Об этом пишет ТАСС со ссылкой в самолётостроительной отрасли.

Ранее подобные пункты базировались на Ил-80.

Это значительно повысит время боевого дежурства воздушного пункта.

сказал источник ТАСС

Отмечается, что это увеличит зону охвата для управления войсками.

Название "самолёты судного дня" появилось в США. Предполагалось, что они должны использоваться в случае начала ядерной войны — в этом случае все наземные военные управления будут уничтожены.

Ранее Россия отомстила за гибель генерала в Сирии.

Фото: pixabay.com

Теги: армия рф, ил 80, самолет судного дня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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