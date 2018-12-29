У станции Лигово может появиться новый пункт для обогрева бездомных

Теплое место планируют открыть напротив дома №211 по проспекту Народного Ополчения.

В Красносельском районе Петербурга может появиться новый пункт для обогрева бездомных людей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Теплое место для бомжей планируют открыть возле железнодорожной станции Лигово, напротив дома №211 по проспекту Народного Ополчения. Этот вопрос в настоящее время решается территориальным отделом по Красносельскому району управления гражданской защиты ГУ МЧС.

Также увеличилось количество мест в пункте обогрева на Балтийской улице, 27. Сейчас там могут принять шестерых человек. Меры принимаются во избежание переохлаждения и обморожения бездомных в связи с сильным похолоданием.

В пунктах обогрева нуждающихся кормят горячим питанием и выдают им теплую одежду. С начала зимы там побывали 174 человека. О наличии мест уведомляют в ходе рейдов по городу и при личном обращении людей.

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