  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Новый противоминный корабль "Афанасий Иванников" заложили в Петербурге
Сегодня, 17:03
47
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Новый противоминный корабль "Афанасий Иванников" заложили в Петербурге

0 0

После церемонии главком ВМФ Николай Евменов рассказал, что ВМФ России планирует заказать еще 10 кораблей противоминной обороны этого же проекта. 

В пятницу, 10 сентября, на Средне-Невском судостроительном заводе Петербурга заложили девятый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников". Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

После церемонии главком ВМФ Николай Евменов рассказал, что ВМФ России планирует заказать еще 10 кораблей противоминной обороны этого же проекта. 

По словам Евменова, морской тральщик показал себя " очень хорошо, надежно, обладает большой живучестью". 

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Ранее Артамонов заявил об отсутствии у НАТО шансов в борьбе с Россией на море.

Фото: pexels

Теги: афанасий иванников, корабли, средне-невский судостроительный завод
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии