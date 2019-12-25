Новый противоминный корабль "Афанасий Иванников" заложили в Петербурге

После церемонии главком ВМФ Николай Евменов рассказал, что ВМФ России планирует заказать еще 10 кораблей противоминной обороны этого же проекта.

В пятницу, 10 сентября, на Средне-Невском судостроительном заводе Петербурга заложили девятый корабль противоминной обороны "Афанасий Иванников". Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

После церемонии главком ВМФ Николай Евменов рассказал, что ВМФ России планирует заказать еще 10 кораблей противоминной обороны этого же проекта.

По словам Евменова, морской тральщик показал себя " очень хорошо, надежно, обладает большой живучестью".

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Ранее Артамонов заявил об отсутствии у НАТО шансов в борьбе с Россией на море.

Фото: pexels