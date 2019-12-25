Новый президент Ирана пообещал бороться за отмену санкций США. Такое заявление Эбрахим Раиси сделал во время торжественной церемонии утверждения его лидером государства духовным лидером Али Хаменеи. Мероприятие состоялось во вторник 3 августа. Слова политика привели местные журналисты из информационного агентства ISNA.
Мы будем работать над отменой санкций, однако не намерены связывать уровень жизни народа с волей иностранных государств.
Эбрахим Раиси, президент Ирана
Глава страны отметил, что в сферу его интересов также входит ликвидация дефицита государственного бюджета, стабилизация инвестиционного рынка, работа с угрозами пандемии и обеспечение населения водой и электричеством.
Напомним, что официальная инаугурация Раиси пройдет 5 августа. Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном.
Фото: Pixabay.com, Instagram/isna.news
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