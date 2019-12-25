Эбрахим Раиси назвал свои приоритеты в работе на посту президента.

Новый президент Ирана пообещал бороться за отмену санкций США. Такое заявление Эбрахим Раиси сделал во время торжественной церемонии утверждения его лидером государства духовным лидером Али Хаменеи. Мероприятие состоялось во вторник 3 августа. Слова политика привели местные журналисты из информационного агентства ISNA.

Мы будем работать над отменой санкций, однако не намерены связывать уровень жизни народа с волей иностранных государств. Эбрахим Раиси, президент Ирана

Глава страны отметил, что в сферу его интересов также входит ликвидация дефицита государственного бюджета, стабилизация инвестиционного рынка, работа с угрозами пандемии и обеспечение населения водой и электричеством.

Напомним, что официальная инаугурация Раиси пройдет 5 августа. Зариф заявил, что Раиси сможет управлять Ираном.

Фото: Pixabay.com, Instagram/isna.news