Новый корпус больницы Святого Георгия оснащают оборудованием

В воскресенье, 21 ноября, стало известно, что в новом лечебно-диагностическом корпусе больницы Святого Георгия продолжают устанавливать оборудование. Об этом сообщили в городском комитете по здравоохранению.
Ожидается, что первых пациентов смогут принять уже в декабре. Корпус-трансформер рассчитан на 305 коек.
Так стационар возобновит работу с неинфекционными больными. Напомним, что с весны 2020 года больница без перерывов принимает пациентов с коронавирусной инфекцией.
Ранее главврач больницы Святого Георгия рассказал, что 91% коронавирусных пациентов не привиты. Валерий Стрижелецкий подчеркнул, что результаты лечения привитых больных в 12 раз лучше, чем непривитых.
Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению Петербурга
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