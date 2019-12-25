Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн начал прием пациентов

Во вторник отметили рост числа госпитализаций.

Во вторник, 29 декабря, новый корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн начал прием пациентов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Специалисты отметили, что, по сравнению с прошлым вторником, зафиксирован рост количества госпитализаций. В то же время зафиксировано снижение количества вновь зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки в федеральном регистре. Отмечается, что рост количества активных больных сохраняется, но, отмечают специалисты, значительно замедлился благодаря увеличению числа выздоровевших пациентов.

Рост числа госпитализаций связывают с повышенной активностью населения. Поэтому важно соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Ранее мы писали, что комитет по здравоохранению Петербурга поручил районам начать вакцинацию граждан старше 60 лет.

Фото: Piter.TV