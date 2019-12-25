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Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн начал прием пациентов
Сегодня, 17:40
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smirenny

Новый корпус Госпиталя для ветеранов войн начал прием пациентов

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Во вторник отметили рост числа госпитализаций.

Во вторник, 29 декабря, новый корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн начал прием пациентов, сообщили в пресс-службе Смольного. 

Специалисты отметили, что, по сравнению с прошлым вторником, зафиксирован рост количества госпитализаций. В то же время зафиксировано снижение количества вновь зарегистрированных случаев COVID-19 за сутки в федеральном регистре. Отмечается, что рост количества активных больных сохраняется, но, отмечают специалисты, значительно замедлился благодаря увеличению числа выздоровевших пациентов.

Рост числа госпитализаций связывают с  повышенной активностью населения. Поэтому важно соблюдать социальную дистанцию, а также носить маски и перчатки.

Ранее мы писали, что комитет по здравоохранению Петербурга поручил районам начать вакцинацию граждан старше 60 лет.

Фото: Piter.TV

Теги: госпиталь для ветеранов войн, новый корпус
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Зиновеев Руслан
Сегодня 18:22

 
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