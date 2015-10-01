Новый корпус "Госпиталя для ветеранов войн" готов на 62%

Ввести в эксплуатацию медучреждение планируют в конце 2020 года.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и председатель Комитета по строительству Игорь Креславский проверили ход строительства нового корпуса "Госпиталя для ветеранов войн". Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Основные работы по инженерным сетям, фасадам, внутренней отделке выполнены более чем наполовину. Сейчас к концу подходят работы по наружным инженерным сетям, кровлям.

Госпиталь создается так, чтобы можно было работать локализовано, автономно с инфекцией. Внизу, на приемном отделении сделана экстренная операционная. На шестом этаже плановая операционная, ЦСО – центр санитарной обработки. Николай Линченко, вице-губернатор

На данный момент степень готовности составляет 62%. Ввести в эксплуатацию медучреждение планируют в конце 2020 года.

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