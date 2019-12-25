ФАС обнулила конкурс на проектирование второй очереди аэропорта Пулково

Как выяснилось, заказчик в лице ООО "Воздушные ворота Северной столицы" указал в требованиях к закупке, что подрядчик должен иметь опыт проектирования аэровокзальных комплексов, площадь которых превышает 15 тыс. кв. м.

УФАС РФ обнаружило признаки нарушения федерального законодательства в условиях конкурса на создание проекта второй очереди аэропорта Пулково. Таким образом, тендер будет перезапущен. Об этом пишет газета "Ведомости".

Как выяснилось, заказчик в лице ООО "Воздушные ворота Северной столицы" указал в требованиях к закупке, что подрядчик должен иметь опыт проектирования аэровокзальных комплексов, площадь которых превышает 15 тыс. кв. м. Эксперты посчитали, что такие требования избыточны и выставили предписание о необходимости устранить нарушения, допущенные при организации и проведении конкурентных переговоров. Вместе с тем, предмет закупки остаётся прежним.

Крайний срок подачи заявок на тендер был продлён 9 июня.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный отменил разработку документации для метро до Пулково.

Фото: Piter.TV