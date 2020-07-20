Новый клип Арбениной напугал поклонников

Российская певица Диана Арбенина и группа "Ночные снайперы" выпустили новый клип на песню "Секунду назад". Ролик появился на официальной странице музыкального коллектива в соцсети "ВКонтакте".
По словам Арбениной, этот клип стал второй работой с режиссером Алексеем Голубевым. Это откровенный рассказ о беззащитной и бескомпромиссной любви певицы. "Я очень хотела остаться в живых. Я очень хотела остаться с тобой", - написала она в Instagram.
По сюжету клипа, Арбенина долго сидит в машине на автомойке. После этого она выезжает на дорогу, и ее автомобиль взрывается.
"Зачем мне теперь красота? Я без тебя сирота…" – поется в припеве.
Поклонники высоко оценили клип и актерскую работу певицы, однако попросили ее "больше не играть с судьбой" и не снимать такие видео в главной роли.
Премьера песни "Секунду назад" состоялась год назад на сцене Crocus City Hall в Московской области. Концертное видео с этой композицией за считанные дни набрало более миллиона просмотров на YouTube. После этого было решено сделать полноценную аранжировку песни и снять клип.
Ранее Арбенина представила "пронзительно прекрасную" песню.
Видео: ВКонтакте / Диана Арбенина. Ночные Снайперы
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