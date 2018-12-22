У Планетария 1 в Петербурге откроется каток

Ледовая площадка примет первых посетителей 25 декабря.

В конце года в Петербурге появится новый городской каток. Ледовое поле разместится у Планетария 1 и Люмьер-Холла на набережной Обводного канала, 74. Открытие катка запланировано на 25 декабря.

Общая площадь катка составит 1500 квадратных метров, а самого льда — 850 квадратных метров. Место украсят красочными декорациями и огнями, для гостей будет доступен прокат коньков, уличное кафе и тематические фотозоны. Новая система охлаждения льда позволит кататься на коньках даже при плюсовых температурах.

Каток будет работать ежедневно с 10 до 21:00. В выходные и праздничные дни будет предусмотрено катание до полуночи. Стоимость посещения — от 200 до 450 рублей, еще 300 рублей придется отдать за прокат коньков. Для детей от 3 до 7 лет и льготников предусмотрен бесплатный вход. По билету на каток можно будет бесплатно посещать мультимедийные выставки в Люмьер-Холле.

Ранее мы рассказывали, где в Петербурге можно покататься на коньках.

Фото: pixabay.com