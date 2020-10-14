Новый эпизод "Утиных историй" посвятили Чёрному плащу

Оригинальный мультсериал про героя выходил в период с 1991 по 1992 годы.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что в следующем эпизоде "Утиных историй" появится Чёрный плащ. Тизер опубликован на YouTube-канале Disney XD.

По сюжету в городе произошел разрыв между мирами, через который проникли суперзлодеи. А это значит, что жителям необходима помощь Чёрного плаща.

Новый эпизод с известным персонажем будет идти 60 минут. Его премьера анонсирована на 19 октября.

Ранее мы сообщали о том, что вышел тизер второй части мультфильма "Семейка Аддамс".

Видео:Disney XD/YT