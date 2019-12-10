Новый документ на автомобили появится в РФ с 31 марта

Теперь вместе с ПТС, сервисной книгой и руководством по эксплуатации водителям должны давать "этикетки энергоэффективности".

С 31 марта 2020 года в России вступает в силу очередной ГОСТ, согласно которому автомобильные компании должны будут выдавать "этикетки энергоэффективности". Об этом сообщило ТАСС.

Теперь вместе с ПТС, сервисной книгой и руководством по эксплуатации водителям должны давать и этикетку. Для каждого автомобиля установят класс энергоэффективности с маркировкой от A до G, а также три подкласса: A ++, A + и B +. В документе будут отражаться показатели расхода в зависимости от вида топлива на 100 километров и выбросы углерода. Что касается электромобилей, то в этих документах будут отражать количество потребляемой электроэнергии и диапазон на одну зарядку.

Пока что автопроизводители смогут выпускать "этикетки энергоэффективности" на добровольной основе. Поэтому данное нововведение не должно повлиять на конечную стоимость машин. Данная инициатива должна стать стимулом для выпуска более энергоэффективных транспортных средств с целью снижения уровня вредного воздействия на окружающую среду.

ГОСТ для раритетных автомобилей вступил в силу в России с 1 марта.