Новый детский сад в Петергофе откроется в начале осени

В здании оборудовали бассейн, спортивный и музыкальный залы.

Новый детский сад на Ропшинском шоссе в Петергофе готов ко вводу в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе городского Госстройнадзора. Здание прошло итоговую проверку ведомства.

Застройщик ООО "Охтинский разлив" исправил недостатки, ранее отмеченные инспекторами, и получил положительное заключение. Трехэтажный садик с бассейном, музыкальным и спортивным залами готовится принять малышей в сентябре этого года. На данный момент компания-застройщик готовит документацию для передачи детсада Петербургу.

Ранее мы рассказывали, что на Литейном проспекте завершился ремонт фасадов дома Мурузи.

Фото: пресс-служба Смольного