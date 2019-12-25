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Новый детский сад в Петергофе откроется в начале осени
Сегодня, 13:07
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Новый детский сад в Петергофе откроется в начале осени

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В здании оборудовали бассейн, спортивный и музыкальный залы.

Новый детский сад на Ропшинском шоссе в Петергофе готов ко вводу в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе городского Госстройнадзора. Здание прошло итоговую проверку ведомства.

Застройщик ООО "Охтинский разлив" исправил недостатки, ранее отмеченные инспекторами, и получил положительное заключение. Трехэтажный садик с бассейном, музыкальным и спортивным залами готовится принять малышей в сентябре этого года. На данный момент компания-застройщик готовит документацию для передачи детсада Петербургу.

Ранее мы рассказывали, что на Литейном проспекте завершился ремонт фасадов дома Мурузи.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: госстройнадзор, детский сад, петергоф
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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