Новый детский сад на 80 мест открылся во Всеволожске

Учреждение рассчитано на 4 группы детей, в возрасте от двух до семи лет.

Жители Всеволожска получили новый детский сад на 80 мест. Учреждение почти набрало две группы малышей. Об этом сообщил официальный сайт Всеволожского МО.

Сад расположен в микрорайоне "Южный" на улице Доктора Сотникова, дом 35. У детей будет столовая, раздевалка, туалеты и игровая-спальная комната. Кроме того, в дошкольном учреждении есть медкабинет и спортивно-музыкальный зал. Во дворе дети смогут поиграть на современной площадке в окружении леса и свежего воздуха.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский заверил, что детский сад готов принять малышей.

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