Льготы также распространяются на метро.

В среду, 2 октября, стало известно о том, что пенсионеры Ленобласти будут пользоваться льготами на проезд в городском транспорте Петербурга. Об этом сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в Instagram.

Он заявил, что нововведение работает с этого месяца. Льготы также распространяются на метро. В комментариях петербуржцы заявили, что проезд для студентов и пенсионеров нужно сделать бесплатным.

Но уже пора подумать и о бесплатном проезде! И школьникам со студентами тоже! В Санкт-Петербурге тоже! Ведь мы живём в 21-м веке пишет пользователь

Напомним, что власти Петербурга увеличат тарифы на разовый проезд в общественном транспорте в 2020 году. Эксперты предполагают, что стоимость проезда увеличится на 5 рублей. Глава комитета финансов отметил, что "жетоны и талоны покупают в основном туристы и субсидировать их из бюджета нет оснований".

Ранее мы сообщали о том, что депутаты ЗакСа хотят разрешить признавать дачные дома жилыми.

Фото:Piter.TV