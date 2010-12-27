Депутаты ЗакСа хотят разрешить признавать дачные дома жилыми

Принятие этого законопроекта может привести к путанице с теми, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий.

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении новый законопроект, согласно которому дачные дома разрешат признавать жилыми и наоборот.

Некоторые парламентарии выразили опасения по поводу нового законопроекта. Они отметили, что может возникнуть путаница с теми людьми, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. В случае, если садовый дом будет признан жилым, они могут не получить квартиры.

Документ внес на рассмотрение губернатор города. Он приводит городское законодательство в соответствие с федеральным.

Ранее мы писали, что в ЗакСе предложили включить в стоимость продукта цену тары.

Фото: pixabay.com