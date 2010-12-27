В ЗакСе предложили включить в стоимость продукта цену тары

Покупателям предлагают возмещать деньги после возвращения тары.

Члены комиссии ЗакСа по экологии и природопользованию предложили внести изменения в закон "Об отходах производства и потребления". Депутатов не устраивают формулировки относительно залоговой стоимости тары.

Система залоговой стоимости тары- принцип организации переработки упаковочных материалов, когда в цену продукта закладывается депозит, который возвращается покупателю, если он сдает пустую тару объясняет ситуацию главный консультант Сергей Кустов

Сейчас парламентарии рассматривают возможность включения тары в стоимость продукта. После ее возвращения покупатель может получить возврат в денежном эквиваленте за тару. Внедрить подобную концепцию предложил оператор залоговой системы "РТ-Инвест".

По мнению специалистов, подобная схема работы позволит изначально увеличить долю перерабатываемых бытовых отходов, а также снизит объем вывозимого мусора. Не все члены комиссии поддержали инициативу. Некоторые сочли ее актуальной, другие - завуалированным повышение цены на товар.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС согласовал кандидатуры вице-губернаторов.

Фото: Piter.tv

