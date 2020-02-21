Госиспытания начнутся в мае этого года.

Новый бронеавтомобиль "Атлет" испытали на подрыв и обстрел. Об этом "ТАССу" рассказали в пресс-службе ВПК. Проект модернизации разработан в Военно-промышленной компании.

Провели испытания "Атлета" на подрыв под днищем, под колесом и сбоку от автомобиля пояснили специалисты

Также разработчики проверили способность машины стрелять боеприпасами, поражать осколками. Профессионалами изучен уровень пожаростойкости боевой техники. Создатели подтвердили все заявленные в техническом задании характеристики. Сначала техника пройдет небольшие доработки по предложениям Минобороны, а после направится на госиспытания. Они запланированы на май 2020 года.

Ранее российская бронетехника получит на вооружение новую пушку.

Видео: YouTube/Чингис Дамбиев