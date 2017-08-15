В России представлен новый бренд бюджетных телефонов

Новая марка будет называться Strike.

Российская компания "Новая линия" объявила о запуске новой марки мобильных телефонов под названием Strike. Это будут простые и удобные кнопочные аппараты по очень низкой цене.

В ассортименте компании будут представлены не только простейшие телефоны с большими клавишами для пожилых людей, но и современные гаджеты с привычным дизайном, усиленными динамиками и мощным аккумулятором.

Цены на новые телефоны Strike будут колебаться в пределах от 899 до 2690 рублей. Интереснее всего выглядит модель Strike F10, она входит в серию с необычным дизайном. Стилизованный под трубку из 90-х гг. телефон имеет цветной 1,77-дюймовый экран и аккумулятор емкостью 3600 мАч. Устройство может работать сразу с тремя SIM-картами.

Ранее мы писали, что Huawei отказалась от американских комплектующих.

Фото: strike.info, iguides.ru, 4pda.ru