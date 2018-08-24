Новый боевик с Марком Уолбергом поверг зрителей в шок

В Северной столице при поддержке портала kinoafisha.info прошел закрытый пресс-показ фильма "22 мили". В этом материале мы разберем все плюсы и минусы нового боевика.

Напряжение, прилив адреналина и шок - чувства, которые зрители испытали от просмотра новой картины Питера Берга "22 мили". Боевик задевает все фибры человеческой души и позволяет ощутить весь спектр эмоций - от ненависти до искреннего восхищения. Чтобы разобраться, как создателям удалось добиться такого эффекта, обратимся к сюжету.

Отряду спецразведки "Призраки" предстоит тайно вывести из Индонезии полицейского Ли Нура, владеющего доказательствами коррупции в высших политических кругах. Чтобы это сделать, отряду необходимо преодолеть 22 мили, где смертельная опасность подстерегает на каждом шагу. Миссию возглавляет неуравновешенный агент Джеймс Сильва, но особенности его характера не мешают выполнению спецзадания. Все самое страшное и неожиданное случается позже. Выясняется, что все это время Ли работал на несколько стран сразу. Ему удалось не только сохранить интригу, но и чужими руками нейтрализовать почти всех агентов.

Чем хорош этот фильм? Во-первых, ему удалось по-настоящему удивить. Начало картины не цепляло, все было сумбурно и каждый раз невольно возникал вопрос "Что здесь вообще происходит?". Однако уже к середине боевика зрители становятся участниками событий: дрожат от каждого выстрела, напряженно следят за погонями и сопереживают героям. Стоит ли говорить, что в конце от неожиданности сюжетного поворота просто отвисает челюсть?



Во-вторых, даже второстепенные персонажи запоминаются. Почему? Они эффектно погибают, унося "плохих парней"за собой в небытие.

В-третьих, сцены погонь и драк были настолько напряженными и эпичными, что зрители то и дело вжимались в кресла.

У картины есть один существенный недостаток - операторская работа. Кто-то может сказать, что это специальный прием, но при просмотре фильма начинало тошнить и кружилась голова. То же касается быстрой смены планов.

Актерская игра не могла не порадовать. Марк Уолберг потрясающе отыгрывал гнев, Ико Уайс своим хладнокровием сумел сохранить главную интригу, а Лорен Кохэн потрясающе сыграла жестокую, но любящую мать-спецагента.

Резюмируем. Фильм "22 мили" нельзя поставить в один ряд с простенькими боевичками. Это зубордробительный экшн, суровая драма и психологический триллер. Такие картины показывают всю жестокость мира, но позволяют верить в возмездие.

Фото и видео: официальный трейлер

Софья Третьякова