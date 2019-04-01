В киноклубе Киноафиши покажут фильм Джорджа Миллера с Тильдой Суинтон в главной роли "Три тысячи лет желаний"

Члены киноклуба Киноафиши увидят фильм на день раньше старта. Показ пройдёт в кинотеатре Великан Парк 7 сентября в 19:30.

Киноафиша.info, Skyeng и кинокомпания Volga исполняют ваши три заветных желания: Раз: покажут на день раньше официального старта (в прокате с 8 сентября) фильм-участник Международного Каннского кинофестиваля "Три тысяч лет желаний". Два: специально для показа была подготовлена оригинальная копия на языке оригинала с эксклюзивными субтитрами от Skyeng. Три: на показе будет присутствовать специальный гость – актёр и ведущий YouTube канала – Джордан Уорсли.

Сюжет основан на повести обладательницы Букеровской премии, британской писательницы Антонии Сьюзен Байетт "Джинн в бутылке из стекла "соловьиный глаз". Вот уже три тысячи лет перед глазами Джинна проносятся эпохи, целые цивилизации и погубленные страстями династии. Хозяева его сосуда сменялись, но так и не освобождали Джинна. В наши дни его судьба оказывается в руках Алетейи – выдающейся ученой в области литературы. Алетейн не торопится загадывать свои три желания. Это знакомство позволит им обоим посмотреть на мир совершенно по-новому и подарит обоим куда большее, чем они могли пожелать.

Члены киноклуба Киноафиши увидят фильм на день раньше старта, причем на большом экране будет демонстрироваться оригинальная копия с субтитрами, которые подготовили специалисты онлайн-школы английского языка Skyeng специального для этого показа.

Показ пройдёт в кинотеатре Великан Парк 7 сентября в 19:30. Посмотреть фильм вместе с членами киноклуба и поболтать о правильно переводе, дубляже и кино в Петербург приезжает актер, преподаватель и ведущий YouTube канала Skyeng – Джордан Уорсли.

Фото: Киноафиша