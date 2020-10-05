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Новый биомаркер поможет диагностировать шизофрению по анализу крови
Сегодня, 14:04
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Новый биомаркер поможет диагностировать шизофрению по анализу крови

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Сейчас психическое расстройство довольно сложно обнаружить на ранней стадии у молодых людей.

Ученые из Sanford Burnham Prebys выяснили, что предрасположенность к шизофрении можно будет узнать по уровню белка в крови. Статья был опубликована в PNAS.

Отмечается, что на нейронные соединения в мозге человека воздействует белок. Однако его баланс теряется у людей, которые страдают от шизофрении. Речь идет про белок CRMP2, который также присутствует в лимфоцитах. В связи с этим оказалось возможно диагностировать шизофрению по анализу крови. Так, у пациентов с шизофренией уровень этого белка будет превышен.

В статье отмечается, что сейчас у молодых людей сложно диагностировать шизофрении.

Ранее мы писали, что турецкая компания построит ледокол для Северного морского пути. 

Фото: pexels

Теги: определение шизофрении по анализу крови, шизофрения
Категории: Фабрика Знаний, Лента новостей,

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