В Кингисеппе открыли новый вокзал, откуда будут ездить автобусы в Таллин и Ригу

Вокзал построили с помощью частных инвестиций.

В Кингисеппе Ленинградской области открылся новый автовокзал, который будет обслуживать муниципальные, межрегиональные и международные перевозки. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Вокзал построили с помощью частных инвестиций. Сейчас новое строение вносят в реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам. Из этой точки автобусы будут в том числе ездить в Ригу, Таллин и Вильнюс.

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