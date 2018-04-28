Новый анимационный клип Эда Ширана за сутки набрал 6 миллионов просмотров

Появившееся сутки назад официальное видео с кукольными героями просмотрели 6 миллионов человек.

Накануне, 27 апреля, британский певец и актер Эд Ширан презентовал новый клип на композицию Happier ("Счастливый").

Клип сделан кукольной анимацией. Сюжет клипа показывает нам неразделенную любовь кукольного человека (похожего на исполнителя) к девушке из воздушных шариков. В конце клипа возлюбленная с ужасом на лице улетает на связке воздушных шаров в небо.

Менее чем за сутки новинку просмотрели 6 миллионов поклонников. На данный момент клип занимает 50 позицию на вкладке "тренды" в YouTube.

Эд Ширан (Эдвард Кристофер Ширан) родился в Англии в 1991 году. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года в возрасте 20 лет. С раннего возраста мальчик увлекался музыкой - играл на гитаре и сочинял песни.

Видео: YouTube/ Ed Sheeran