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Новый МФЦ в Колпино начнет работу с 1 апреля
Сегодня, 22:18
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smirenny

Новый МФЦ в Колпино начнет работу с 1 апреля

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Новый МФЦ располагается в торговом комплексе "ОКА".

С четверга, 1 апреля, в Колпино начнет действовать многофункциональный центр. Офис МФЦ разместили в ТК "ОКА". Об этом сообщили в Смольном. 

На третьем этаже комплекса располагается центр на 15 окон. Его должны были открыть в конце второго квартала этого года, однако все подготовительные работы удалось завершить раньше.  

Первыми посетителями будут родители будущих первоклассников, поскольку с 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы на 2021-2022 учебный год.

В Смольном уточнили, что досрочное открытие МФЦ является примером сотрудничества власти и бизнеса. Напомним, что по плану до конца года откроют еще два центра. 

Ранее мы писали, что ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.

Фото: pixabay

Теги: колпино, мфц
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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