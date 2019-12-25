Новый МФЦ в Колпино начнет работу с 1 апреля

С четверга, 1 апреля, в Колпино начнет действовать многофункциональный центр. Офис МФЦ разместили в ТК "ОКА". Об этом сообщили в Смольном.
На третьем этаже комплекса располагается центр на 15 окон. Его должны были открыть в конце второго квартала этого года, однако все подготовительные работы удалось завершить раньше.
Первыми посетителями будут родители будущих первоклассников, поскольку с 1 апреля стартует прием заявлений в первые классы на 2021-2022 учебный год.
В Смольном уточнили, что досрочное открытие МФЦ является примером сотрудничества власти и бизнеса. Напомним, что по плану до конца года откроют еще два центра.
Ранее мы писали, что ввод электронных паспортов в России может начаться с 1 декабря 2021 года.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все