Новый Генплан отдаст поля между Петербургом и Ленобластью под застройку

Документ находится в Минэкономразвития на согласовании.

В случае, если примут новый Генеральный план Петербурга, пустующие поля между Петербургом и пригородом могут застроить, сообщает "Деловой Петербург".

Документ с поправками направлен для согласования в Министерство экономического развития. Отмечается, что в тексте отсутствует пункт о сохранении при застройке новых территорий свободных пространств и ценных природных комплексов между городом и пригородными поселениями (Петергоф, Пушкин, Павловск, Колпино и др).

Кроме того эксперты отмечают, что документ с поправками не соответствует стратегии социально экономического развития города.

Ранее мы писали, что в Петербурге 11 муниципальных депутатов лишат мандатов из-за проверки.

Фото: Piter.TV